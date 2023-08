Amici 23 | svelato l’ospite speciale della prima puntata

... che molto probabilmente non doveva essere. Lo spoiler ha alimentato ancora di più la ... dovrebbe interpretare Edoardo Conte , mentre l'ex finalista di19, Giulia Molino , dovrebbe ...Scienza Lo scienziato che hala causa della narcolessia grazie (anche) al suo cane gli ... Il mio trisnonno Gengis, per gliGengis - Can, sosteneva di discendere da una antica stirpe di ...Però, per quel che rileva alle nostre latitudini, l'ultima impresa criminale di Putin non hanulla di quel che da vent'anni era evidente e, in Italia evidentemente negato, sia sulle ...

Amici 23, svelati i nomi dei prof: un ritorno e il destino di Todaro Biccy

Manca sempre meno al ritorno in onda di Amici e, da quanto emerso nelle ultime ore, non mancheranno le novità. Sono stati svelati i nomi dei professori ...I casting per formare la nuova squadra d’Amici sono in corso. Il talent più seguito della tv è prossimo a tornare in onda e dare spazio e visibilità a quei tanti giovani che sperano di lavorare nel ...