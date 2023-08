Amici 23 | Maria De Filippi richiama un alunno allontanato dal talent? Il nome

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 27 agosto 2023)23 inizia a Settembre 2023 e i nuovi allievi della scuola non sono stati ancora definiti al contrario dei professori di canto e ballo.Deinfatti ha ufficializzato solo il cast dei docenti della nuova edizione mentre non sono ancora noti i nomi dei ragazzi che hanno superato i casting e hanno ottenuto la possibilità di frequentare la scuola Mediaset. Tuttavia è spuntato unnon nuovo ai fans di, che potrebbe rientrare a far parte della classe di. Svelati i professori di23 In un colpo di scena che ha scosso i fan, è emerso che Arisa non farà parte del corpo docente di canto di23. Al suo posto, un ritorno clamoroso: Anna Pettinelli, già insegnante nelle edizioni passate, torna in cattedra per portare la ...