Amici 23 | Anna Pettinelli di nuovo tra i prof | la sua eloquente reazione

(Di domenica 27 agosto 2023) Pochi giorni fa Dagospia aveva spoilerato il ritorno diad. Stando a quanto trapelato dal portale di Roberto D’Agostino, la speaker radiofonica dovrebbe prendere il posto di Arisa. La cantante infatti ha deciso di lasciare il talent show di Maria De Filippi per dedicarsi alla musica. La cantante, inoltre, dovrebbe anche far parte della giuria di The Voice Kids, lo show targato Rai dedicato ai piccoli cantanti in erba. Qualche ora fa laha confermato i rumor della vigilia attraverso una storia pubblicata sul suoilo Instagram. La suaha tolto via ogni dubbio circa il suo ritorno!ha postato una foto in cui si vede abbracciare il cartellone di, colonna sonora della ...

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il famoso talent show televisivo, sta per iniziare con grande attesa da parte dei fan. La data di inizio è stata ufficialmente annunciata per il 24 sett ...Arisa, in questi giorni, sta tenendo vari concerti in diverse località d'Italia e, nelle scorse ore, si è esibita in Puglia in un evento intitolato La Notte ...