Altro che Chiesa | offerta irrinunciabile per un altro titolare di Allegri | ansia Juve

Leggi su rompipallone

(Di domenica 27 agosto 2023) Lantus ha iniziato nel migliore dei modi la stagione in Serie A e continua a tenere il punto della situazione in ottica mercato: per un’un bianconero può partire. Lantus ha iniziato alla grande la stagione in Serie A vincendo contro l’Udinese e portando a casa i primi tre punti, complice soprattutto la grande prestazione di Federicoe Dusan Vlahovic. I due nomi che più sono stati chiacchierati in questa sessione di mercato. Adesso però l’attenzione, oltre alla seconda di campionato contro il Bologna, è tutta riposta su unprofilo. I tifosi sono inper una sua possibile partenza. Alla seconda giornata di campionato lantus ha come avversario il Bologna di Thiago Motta, ovvero ...