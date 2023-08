Alonso | ' Sorprasso su Max? Non sarei riuscito a lasciare il circuito'

(Di domenica 27 agosto 2023) Di nuovo sul podio Fernando. Dopo qualche gara difficile, lo spagnolo e la Aston Martin si sono fatti rivedere nelle zone nobili della classifica, per un risultato che restituisce fiducia in ...

: "Stupendo un podio in Olanda" Per un attimo Fernando ha pensato di attaccare Verstappen, ma poi si è concentrato sul podio: " È stata una corsa molto intensa, soprattutto in avvio con la ...

Alonso: "Sorpasso su Max Non sarei riuscito a lasciare il circuito..." Autosprint.it

Dopo quattro gare lontano dai primi tre, in Olanda Fernando Alonso ha ritrovato il podio concludendo al secondo posto alle spalle di Max Verstappen. Durante la premiazione lo spagnolo ha mostrato un g ...A seguire la cronaca della gara del GP Olanda 2023, quattordicesima prova del mondiale di F1, vinto da Max Verstappen su Fernando Alonso e Pierre Gasly. F1 | GP Olanda 2023, gara: due nubifragi ...