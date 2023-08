Almeno un morto e 50 feriti in un deposito di bombole di gas | due enormi esplosioni a pochi chilometri da Bucarest video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Duea distanza diminuti si sono verificate in undidi gas a Crevedia, ada, nella tarda serata di ieri. Il bilancio parla di une circa cinquanta, di cui 27 pompieri che erano accorsi sul luogo per spegnere le fiamme dopo il primo incendio e prima che avvenisse la seconda esplosione. Le autorita’, secondo quanto riportato dal sito Mediafax, ritengono però che il bilancio possa aggravarsi col trascorrere del tempo. Quattro pazienti in condizioni gravissime sono stati trasportati in Belgio e Italia, poiche’ la Romania non e’ ancora dotata di un centro per grandi ustionati. Ilapparteneva al figlio del sindaco del comune di Crevedia, Ion ...