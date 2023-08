Almanacco di oggi domenica 27 agosto | il primo pozzo petrolifero e lo scoppio più grande della storia

(Di domenica 27 agosto 2023) Nel 1859 Edwin Drake scoprì un giacimentoa Titusville, in Pennsylvania. Nel 1883 l’eruzione del vulcano Krakatoa cancellò l’isola omonima e l’arcipelago circostante

Accadde, l'del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 413 a. C. " Nicia e Demostene decidono di lasciare l'assedio di Siracusa 1176 " Giovanna d'...Accadde, l'del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 55 a. C. " Giulio Cesare invade la Britannia 1071 " I Turchi Selgiuchidi sconfiggono l'Impero ...Lavorativamente parlando invececerca di non stressarti troppo e concediti tutto il temo ...Il 27 agosto è il 239° giorno del calendario gregoriano. Mancano 126 giorni alla fine dell'...

Almanacco di oggi sabato 26 agosto: Guggenheim e l’acquisto di un’opera al giorno la Repubblica

Due formazioni bianconere di medio-bassa qualità, gravi problemi davanti e un campanello d'allarme: se non si segna, non si va da nessuna parte. Una traversa, Viviano e poco altro, servono soldi e uno ...PIETRO SPIRITO, STORIE SOTTO IL MARE (Editori Laterza; 187 pag; 18 euro) Sembra un paradosso ma si conosce di più lo Spazio che non gli abissi degli oceani. (ANSA) ...