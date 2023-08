Allerta meteo dalle 8 di lunedì 28

Stato digialla anche per la giornata di lunedì 28 agosto per temporali intensi soprattutto nei ... Dal gran caldo ai temporali, le previsionidella settimana ...Sulla base delle previsionidi Arpa Veneto, è stata dichiarata una moderata criticità per rischio temporali su gran parte del territorio regionale (arancione), ad eccezione del bacino ...La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso didi livello Giallo per piogge e temporali valida a partire dalle 8 di domani, lunedì 28 agosto, alle 8 di martedì 29 agosto, su tutta la regione. Potranno verificarsi temporali improvvisi ...

Maltempo Lombardia e Liguria, dopo pioggia a Milano oggi allerta meteo arancione Adnkronos

dove a partire dalla serata di domenica è previsto un peggioramento delle condizioni meteo e l’arrivo di temporali e nubifragi. A questo proposito la sala operativa della protezione civile regionale ...Il sindaco Marinella Fasano e il vice sindaco Luigi Giordano: “Grazie ai nostri volontari”. E oggi barriere di protezione alla foce del rio San Rocco ...