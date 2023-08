Allerta meteo anche in Campania | temporali da domani alle 8

(Di domenica 27 agosto 2023) La Protezione Civile dellaha emanato un avviso didi livello Giallo per piogge evalida a partire d8 di, lunedì 28 agosto,8 di martedì 29 agosto, su tutta la regione. Potranno verificarsiimprovvisi e intensi a rapidità di evoluzioneassociati a grandine e fulmini. Si prevedono“venti localmente forti con possibili raffiche e mare tendente ad agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Sono possibili conseguenze al suolo comeallagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. In ...

La situazionesarà monitorata con attenzione, in particolare da questa sera quando le precipitazioni dovrebbero intensificarsi. Al momento i modelli matematici e le immagini del satellite ci ...su tutte le principali arterie autostradali. La pioggia potrebbe arrivare all'improvviso su diverse zone del Paese. - -La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso didi livello Giallo per piogge e temporali valida a partire dalle 8 di domani, lunedì 28 agosto, alle 8 di martedì 29 agosto, su tutta la regione. Potranno verificarsi temporali improvvisi ...

Particolarmente colpita da pioggia, grandine e vento, la zona di Uboldo, ma anche Castellanza. L’allerta meteo non è comunque finita: pioggia e temporali sono previsti anche per tutta la giornata di ...La Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valida a partire dalle 8 di domani ...