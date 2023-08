Allerta Arancione in Liguria | mezz' ora di nubifragio mette Genova ko

Da ricordare che dalle ore 15 di questo pomeriggio in tutta la Liguria era scattata l'per temporali, il massimo grado per questo tipo di fenomeni,che, per ora è stata ...E' entrato tra Genova e Savona poco prima delle 22 il fronte della perturbazione atteso in Liguria, indalle 15 di oggi. A ora la massima cumulata è di 41 mm in aumento sulle alture di Genova.Leggi Anche Maltempo, temporali e vento forte al Nord:in Lombardia e Liguria - A Milano oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco A Genova si sono verificati alcuni allagamenti. Intensa la fulminazione sulla città che ha provocato ...

Per la giornata di domani, lunedì 28 agosto, è atteso il transito verso Est della parte fredda della perturbazione arrivata sulla Lombardia già dalla giornata di sabato. Sono attenesse "precipitazioni ...