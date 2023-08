Allegria! | l' arrrivo di Berlusconi tra Scalfaro e Padre Pio

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 agosto 2023) Caro direttore, «». Nella pace del Paradiso risuona la voce di Mike Bongiorno ad annunciare, a sorpresa, l'arrivo di Silvio. Visibilmente contrariato è Oscar Luigiche si inginocchia platealmente battendosi il petto e con un filo di voce sussurra: «Non ci sto, non ci sto... come è possibile dopo così poco tempo quando io, timorato di Dio, invece ho aspettato decenni!». Lontani i tempi in cui propriochiese al neo premier, bombardato sin da subito dalla procura di Milano, di portare Gianni Letta a Palazzo Chigi come sottosegretario. L'eccitazione per il nuovo arrivo richiama l'attenzione anche di Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Bettino Craxi e di un ancora spaesato Arnaldo Forlani. A zittire l'ex presidente della ...