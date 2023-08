All' asta il mondo di Freddie Mercury Il racconto del collezionista pisano ' I premi | il suo piano e altre rarità'

Il clou della vendita da 'Sotheby' sarà dal 6'8 settembre: possibile fare offerte anche online. La storia privata di un'icona della musica mondiale ora è alla portata di tutti: 'Costumi e arredi di ...Nel salto con l'maschile l'autorità mondiale della disciplina Armand Duplantis non tradisce ... dalle Filippine e che salta a 6.00, mentre il bronzo è andato a pari merito'australiano ...vedi anche Cimeli di Michael Schumacher: valgono 1,4 milioni di sterline FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Max Verstappen, dagli esordi ai due mondiali vinti in F1. ...

All'asta la Maserati Quattroporte blindata di Silvio Berlusconi

A Sotheby, la famosa casa d’aste londinese, va all’asta, fino all’11 settembre, molto di più di una semplice esposizione di oggetti. Si vende la storia, anzi una leggenda. Quella di Freddie Mercury, ...Non tutti però sanno come è avvenuto il loro primo incontro. A quanto pare a far scoppiare la scintilla sarebbe stato un abito che attualmente è stato venduto all’asta per una cifra da capogiro.