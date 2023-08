ALL IN | Wembley si immerge nel caos dello Stadium Stampede Armi infinite | sangue e una “rinascita”

(Di domenica 27 agosto 2023) Uno dei momenti più attesi della grande serata diera sicuramente lomatch, proposto per la prima volta lontano da Jacksonville e per la terza volta in assoluto. Ad affrontarsi il Blackpool Combat Club con i rinforzi dell’ultimora Santana e Ortiz, contro i Best Friends e Eddie Kingston e Penta El Miedo.e delirio Match che ha fatto venire il mal di testa ai lottatori impegnati, ma in parte anche agli spettatori chiamati a seguire un vero e propriotra il ring e l’arena al punto che la regia ha anche messo in alcuni momenti lo split screen. Pronti via Kingston si è accanito su Castagnoli, mentre l’azione sul ring è stata subito violenta grazie a Mox e soci. Subito insanguinato Mox ha tirato fuori da una sacca degli spiedini e ha provato a colpire Penta, ...

Ecco le prime immagini della trasformazione del Wembley Stadium per All In Zona Wrestling

CM Punk e Jack Perry avrebbero avuto un alterco fisico all’interno del backstage di AEW All In 2023.Come possiamo vedere dal video pubblicato dalla AEW, Mercedes Moné è presente tra il pubblico di All In London. Seven-Time World Champion @MercedesVarnado is in the crowd at @wembleystadium for ...