ALL IN | Jericho incanta con “Judas” | ma sul ring ad incantare è l’idolo di casa Will Ospreay

(Di domenica 27 agosto 2023) Una rivalità nata nelle ultime settimane quella tra Chrise che ha portato ad un match inedito in quel di All In a Wembley. Chrisviene da un periodo negativo, in cui è stato abbandonato dalla suaAppreciation Society, anche se alla fine almeno Sammy Guevara è rimasto al suo fianco e lo ha aiutato quando, dopo un litigio con Don Callis, è stato attaccato proprio da. Un paio di settimane, ma tanto lavoro sui social e fuori dagli show AEW, con The Ocho che è apparso a sorpresa ad uno show della RevPro alla vigilia di All In per attaccare il britannico. Concerto pre-match L’aveva promesso e così è stato, Chrisha cantatomentre si avviava verso ilscortato da ...

I Want 08. A Case of You 09. Intro to For the Roses 10. For the Roses 11. Cold Blue Steel and ... Intro to02.Live at Wembley Stadium London, England, Sep. 14, 1974 03. Woman of ...... composta da Francesco Lazzari alle tastiere, Claudio Grazzani'organo Hammond ed effettistica, ... mentre Saverio Zanoli darà la giusta intensità a "Joshua fought the battle of", un brano ...... composta da Francesco Lazzari alle tastiere, Claudio Grazzani'organo Hammond ed effettistica, ... mentre Saverio Zanoli darà la giusta intensità a "Joshua fought the battle of", un brano ...

Chris Jericho paragona il suo match a All In al Super Bowl The Shield Of Wrestling

Chris Jericho lived his dream with a Queen-inspired entrance at Wembley, but it was his young British opponent who scored a big victory.In his hometown of London at Wembley Stadium, Will Ospreay defeated Chris Jericho at AEW All In on Sunday. The Aerial Assassin got the win after hitting The Ocho with a second Stormbreakers after ...