ALL IN | Finisce l’era della House Of Black | Acclaimed e Gunn nuovi campioni Trios!

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 27 agosto 2023) LaOfaveva messo nel mirino Billye gli. A tal punto che il ritorno dell’ex DX aveva chiamato la sfida per i titoli Trios, dandogli una parvenza di competitività. L’occasione di Wembley è stata quella ideale per giocarsi le cinture. E isono entrati con le lanterne, omaggiando Bray Wyatt e Brodie Lee. Gliconquistano un altro titolo Incontro dalle diverse sfaccettature, molto mobile, tra dentro e fuori dal ring. Alla fine è stato lottato da cinque dei sei atleti, con Billyche ha fatto il minimo indispensabile per riuscire a dare il giusto spazio ad alleati e avversari. Sembrava tutto apparecchiato per la conferma dei, ma il ribaltamento di Caster e Bowens ai danni di Brody King ...