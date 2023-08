ALL IN | Ci sono dei nuovi campioni in città | a MJF e Adam Cole le cinture della ROH

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 27 agosto 2023) Primo match per l’evento All In, con ledi coppiaRing Of Honor in palio. In precedenza, MJF eavevano messo nel mirino proprio quei titoli, detenuti dagli Aussie Open (Kyle Fletcher & Mark Davis). Ecco iRing Of Honor A seguito di un match vivace, MJF ehanno conquistato lechiudendo l’incontro col doppio clothesline ai danni di Fletcher. Così gli amici/nemici si trovanoe “costretti” ad andare d’accordo ancora per un po’, nonostante il match che le vedrà concorrere nel main event.