Alessia Ambrosi | la deputata FdI risponde alle critiche per le foto del bacio in spiaggia al leader di sinistra | “Fiera del mio privato | non lo nascondo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) “Prendo atto di come, nel 2023, ancora incredibilmente persista una componente post-cavernicolare, sia pure sempre più minoritaria, la quale trova da eccepire sul fatto che una politica possa avere une magari (perché no?) essernee non sentirsi obbligata a nasconderlo“.di Fratelli d’Italia, commenta lericevute dopo che ledelle vacanze in compagnia di Georg Dornauer, vicegovernatore del Tirolo esocialdemocratico, hanno fatto il giro dei social conquistando persino le copertine delle riviste austriache. Su Twitterdifende la propria relazione dagli attacchi degli hater: “Se qualcuno lo avesse purtroppo dimenticato, ricordo a tutti che è bello essere innamorati e ...