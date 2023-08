Al-Qahtani “minaccia” De Laurentiis | “Ci prenderemo anche Lobotka | togliti da mezzo”

Al-non ha gradito lo stop alla trattativa per Victor Osimhen e per Zielinski all' Al Alhi e sui social ha attaccato De Laurentiis dopo che è stato soffiato Gabri Veiga . Questo il messaggio: '...Al-non ha gradito lo stop alla trattativa per Victor Osimhen e per Zielinski all' Al Alhi e sui social ha attaccato De Laurentiis dopo che è stato soffiato Gabri Veiga . Questo il messaggio: '...

La minaccia di Al-Qahtani a De Laurentiis: Togliti di mezzo o ci ... Sport Fanpage

Da giorni gli sfottò dei tifosi arabi hanno inondato i social del Napoli - sia su twitter che su Instagram - in merito all'approdo di Gabri Veiga ...Incredibile quanto è avvenuto in queste ore, è comparso il tweet di uno sceicco arabo che ha palesemente minacciato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis taggandolo nel post. "Ora è ufficialm ...