Al-Hilal vs Al Ettifaq – probabili formazioni

(Di domenica 27 agosto 2023) Il quarto turno della stagione 2023 della Saudi Pro League vede l’Al-ospitare l’Alallo Stadio Principe Faisal bin Fahd lunedì 28 agosto sera. Entrambe le squadre vantano un record quasi perfetto e il loro incontro a Riyadh ha tutte le carte in regola per essere una partita molto combattuta. Il calcio di inizio di Al-vs Alè previsto alle 20 Anteprima della partita Al-vs Ala che punto sono le due squadre Al-L’Al-ha avuto troppa qualità per l’Al Raed, che ha vinto 4-0 nel testa a testa di giovedì allo Stadio Re Abdullah. Gli uomini di Jorge Jesus hanno aperto le marcature a tre minuti dall’intervallo con Aleksandar Mitrovic, prima che una doppietta di Salem Al Dawsari nel secondo ...

L'Al -, nonostante l'inferiorità, è riuscita a battere per 4 - 0 l'Al - Raed con l'ultimo arrivato Mitrovic subito in gol. Pari invece per l'Al -di Steven Gerrard , 1 - 1 contro l'Al ...Milinkovic - Savic non riesce a godersi il poker dell'Al, con firma del connazionale Mitrovic, a causa di una follia sul 3 - 0 che è costata il rosso ... Pari per l'Aldi Steven Gerrard ......00 Al Ahli SC - Al Akhdoud 20:00 Al Riyadh - Al - Ittihad FC 20:00 Al -- Al Khaleej 20:00 Al - Raed - Al -20:00 BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL The Strongest - Royal Pari 3 - 2 (Finale) ...

Al Hilal-Al Ettifaq dove vederla: Sportitalia o La7 Canale tv, diretta ... Goal Italia

Come vedere in diretta tv e streaming la gara del quarto turno del torneo arabo: l'Al-Hilal affronta l'Al-Ettifaq di Gerrard ...Ecco tutti i risultati della terza giornata di Saudi Pro League 2023/24 e la classifica. Duello Al Ahli-Al Ittihad in testa.