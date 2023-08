Ahsoka perché è importante per il futuro di Star Wars

Leggi su movieplayer

(Di domenica 27 agosto 2023) La serie televisiva, ideata da Dave Filoni, è un passaggio fondamentale per il franchise sci-fi, dopo alcune recenti e cocenti delusioni.è il più recente prodotto televisivo facente parte dell'universo creato da George Lucas nel lontano 1977. Lo show, in particolare, rappresenta il ritorno di uno dei personaggi più amati dal fandom di Guerre Stellari, che ha fatto per la prima volta il suo ingresso nella Galassia lontana lontana nel film animato del 2008: The Clone, ricoprendo poi un ruolo fondamentale nella serie omonima successiva, che sviluppa al meglio la sua storia. Dopo altre incursioni nel mondo fantascientifico (a tal proposito vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro ripasso), la padawan di Anakin Skywalker è …