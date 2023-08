Afghanistan | donne non potranno più visitare il parco nazionale

Impedire alledi visitare il parco "è necessario per rispettare la Sharia e la cultura afghana", si è chiesto il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in...Il governo dei talebani ha vietato alledi visitare il parco nazionale di Band - e - Amir, una delle principali attrazioni dell', che ...A bordo del veliero c'erano soprattutto famiglie provenienti dall'Iran (7 uomini, 3e sette minori accompagnati), 6 persone arrivano dall'Iran e 4 dall'. Tutti sono stati trasbordati ...

Afghanistan, nuovo editto dei talebani contro le donne: non potranno più andare al parco nazionale di Bamiyan la Repubblica

Le donne afghane non potranno più visitare Band-e-Amir, nella provincia nord orientale di Bamiyan, il primo e più importante parco nazionale del Paese istituito nel 2009 e definito dall'Unesco "una be ...Lo ha deciso il ministro ad interim della Virtù e del Vizio Mohammad Khaled Hanafi secondo il quale le donne non hanno indossato il velo islamico all'interno del parco ...