Afferra al volo una bambina | i complimenti di Meloni

(Di domenica 27 agosto 2023) Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda di una bimba caduta dal 5° piano di un balcone in un edificio a Torino. Ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi, che l’ha vista precipitare eta al, la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe. L'articolo L'Opinionista.

La bimba di 4 anni, che per precauzione è stata ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica in osservazione, sta bene così come sta bene il 37enne che l'ha afferrata al, dimesso con una ...Bimba precipita dal quinto piano: passante laalIo ho provato a citofonare a tutti nel palazzo per avvisare che c'era una bambina sul cornicione, ma quando mi sono girata la bambina era già giù e Mattia l'aveva presa al. Lui è caduto sulle ...

Torino, bimba di 5 anni cade dal quinto piano: un passante la afferra al volo e la salva Vanity Fair Italia

Una storia di coraggio e istinto ha illuminato una giornata a Torino. Mattia Aguzzi, un impiegato di 37 anni, si è improvvisamente trasformato in un eroe quando ha afferrato ...Una bambina di 5 anni è precipitata ieri mattina dal 5° piano di un palazzo di via Nizza 389, alla periferia di Torino. La piccola è stata salvata da un ragazzo che ha visto la scena ed è riuscito a p ...