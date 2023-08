AEW | Sasha Banks è a Londra! Debutto ad All In per lei?

(Di domenica 27 agosto 2023) Ormai è quasi giunta l’ora dell’attesissimo evento proposto dalla AEW intitolato All In, il quale avrà luogo al Wembley Stadium in quel di Londra. L’evento ha registrato un alto numero di vendite ed è altrettanto elevato anche l’interesse. Sono molti i match presenti nella card dello show e tanti saranno gli atleti presenti, con match davvero interessanti come Will Ospreay vs Chris Jericho, House of Black vs The Acclaimed & Billy Gunn, Aussie Open vs MJF & Adam Cole, CM Punk vs Samoa Joe e l’attesissimo MJF vs Adam Cole. L’ultimo match citato fa parte di una storyline molto particolare, visto e considerato che i due al momento si trovano all’interno di un tag team e dovranno anche competere per i titoli di coppia ROH. Poco tempo fa però su Twitter è apparso un post che sta creando parecchie speculazioni.a Londra, prenderà ...

Mercedes Moné è a Londra! Sarà a AEW All In The Shield Of Wrestling

Mercedes Mone tweeted several pictures suggesting that she is currently in London, leading to speculation she will appear at All In this Sunday.Mercedes Moné ha appena condiviso alcune foto di lei a Londra. Solo un troll o un indizio che apparirà a AEW All In