AEW | HOOK fa cedere Jack Perry e riconquista il titolo FTW ad All In “Zero Hour”

(Di domenica 27 agosto 2023) Il tanto atteso confronto traper ilFTW è andato in scena nel pre-show di All In, definito per l’occasione ““. In due sono entrati in rotta di collisione qualche tempo fa, conche ha sottratto ilFTW al figlio di Taz dopo quasi un anno di regno. Da allora,è stato preda di una vera ossessione che lo ha portato a voler distruggere la cintura, e tutto ciò che essa ha rappresentato nel corso degli anni. Nell’ultima puntata di Collision, il campione è stato interrotto da un rientrante, poco prima chedostruggesse con un martello la cintura, posta per l’occasione su un tavolo contornato da fiori. È tempo di vendicarsi Durante la contesa, ...

