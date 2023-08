Adesso l' Europa trema | la bomba innescata che può far saltare tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) «Dobbiamo eliminare le barriere agli investimenti, sfoltire la giungla della burocrazia e agevolare gli imprenditori». La preoccupazione che traspare dalle parole del ministro dell'Economia tedesco è forte: i dati dell'ufficio di statistica federale diffusi ieri hanno certificato una stagnazione del Prodotto lordo nel secondo trimestre dell'anno, dopo la recessione tecnica a cavallo del 2023. Per questo, ha assicurato Robert Habeck, il governo «continuerà ad avere obiettivi ambiziosi», preparandosi, tra martedì e mercoledì prossimo, a varare un pacchetto di misure di stimolo. Un'iniezione di risorse che appare sempre più necessaria, viste le cupe previsioni per i prossimi mesi. Secondo il Fondo monetario, la Germania sarà l'unico Paese avanzato a finire in recessione quest'anno con un calo del Pil dello 0,3%. Ma le stime dell'istituto di Washington sono le più ottimistiche. Le ...