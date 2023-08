Maxi raduno con 1.758 persone travestite come il magoGiovanna Epis , che con 2h23:46 in aprile adha sfiorato ilitaliano, è pronta: 'Non vedo l'ora di partire - racconta alla vigilia - p er capire il tipo di gara e anche quale clima ci ...Da, il suo ufficio di ricerca e consulenza svolge da oltre 15 anni attività di analisi ... visto che lo scorso 2022 è stato l'annodi profitti per molte Big Oil . Domanda che schiude la ...

Ad Amburgo il record di persone vestite da Harry Potter Giornale di Brescia

E' stato in Germania il più grande raduno di persone vestite da Harry Potter: a stabilire il nuovo record mondiale è stata sabato 26 agosto la città tedesca di Amburgo dove, davanti al municipio, si s ...TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...