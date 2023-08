Acerbi | niente Cagliari-Inter Un altro recupero – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 27 agosto 2023)per Francesco, ancora alle prese con il problema fisico che gli ha impedito già di prendere parte alla gara contro il Monza della prima di campionato. L’ex Lazio, come scrive Tuttosport, non partirà con la squadra. Recupera, invece, Matteo Darmian. PROBLEMI DIFENSIVI –per Francesco. Il difensore ieri non si è allenato con i compagni e non partirà con la squadra alla volta della Sardegna. Dopo la gara con il Monza, salterà quindi sicuramente anche quella di domani. Fortunatamente per Simone Inzaghi, però, ha invece recuperato Matteo Darmian dopo il piccolo fastidio nella prima di campionato e sarà regolarmente in campo. Fonte: Tuttosport, Simone Togna-News - Ultime notizie ...