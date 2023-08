Accadde oggi | 27 agosto 1950 | muore suicida Cesare Pavese

Leggi su fremondoweb

(Di domenica 27 agosto 2023) Era il 27, il giorno in cui lo scrittore piemontese, a 69 anni, venne trovato morto in una stanza d’albergo torinese. Era depresso da tempo, in preda a un profondo disagio esistenziale, tormentato dalla recente delusione amorosa con Constance Dowling. Fu … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.