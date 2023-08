A Milano c’è un laboratorio dove i filmmaker di domani portano le loro idee urgenti e si confrontano con maestri molto speciali

Leggi su iodonna

(Di domenica 27 agosto 2023) «Vi invito a considerare questo momento come assolutamente straordinario». Carlo S. Hintermann, regista, produttore e sceneggiatore, autore di The Book of Vision e già assistente di Krzysztof Zanussi e Terrence Malick, da qualche anno ha un nuovo ruolo in curriculum: “Mentore”. In questo momento lo sta esercitando in compagnia delle giovani autrici Agnese Làposi e Radiana Basso, 28 e 31 anni. L’oggetto della riflessione è Radio Viscere, un progetto che potrebbe,, diventare un film, il racconto di una storia di confine (Agnese è svizzera e porta in dote i preziosi archivi del nonno, alla guida di una azienda petrolifera ticinese, Radiana è italiana e frontaliera) e il racconto di un’epoca e di una regione «plasmata dal petrolio». Radiana Basso e Agnese Làposi 31 e 28 anni, coautrici di Radio Viscere. Con Hintermann, Michelangelo Frammartino, Premio speciale ...