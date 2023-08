A Lampedusa è emergenza sbarchi Sull’isola oltre 4mila migranti

(Di domenica 27 agosto 2023) A. Sono 4.267 iospiti dell’hotspot dell’isola sicialiana dove, durante la notte, ci sono stati altri 4 arrivi. La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 690 ospiti della struttura di primissima accoglienza: 550, a metà mattinata, sono stati scortati dalla polizia al porto dove saranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Entro questa sera altri 140 verranno accompagnati all’aeroporto: 70 verranno trasferiti da un aereo militare a Pratica di Mare e altrettanti a Pisa. Ieri, dall’hotspot sono stati trasferiti complessivamente 1.061 persone a Porto Empedocle, Augusta e Comiso. Arriva ail ministro Urso e alza la bandiera bianca: “La situazione è insostenibile, l’Europa ci aiuti” “La mia visita è ...

Il sindaco dell'isola: 'La dichiarazione dinon ha prodotto alcun risultato concreto per: nessuno dei problemi che denunciamo da anni è stato affrontato'. Il ministro Urso: 'L'Europa deve dare una ...

Occhi puntati su Lampedusa, occhi puntati sull'emergenza migranti, continui trasferimenti ma la situazione non sembra cambiare. "Solo annunci.Occorre percorrere nuove strade. Il ministro dell'Interno ...