1 punto in 2 partite | Lukaku è la soluzione per la Roma? Ma c’è un nodo ingaggio

(Di domenica 27 agosto 2023) Dopo aver riacciuffato la Salernitana sul filo di lana, lanon è riuscita a fare altrettanto contro il Verona. Così la classifica recita un solodopo due giornate. Dopo un’estate passata alla ricerca di una prima punta, ora i giallorossi puntano con decisione su Romeluper consegnare a José Mourinho un attaccante in grado di poter fare la differenza. Il lavoro tra i dirigenti capitolini e il Chelsea, proprietario del cartellino, è incessante. Si lavora sulla formula del prestito (8 milioni di euro la richiesta dei Blues, 5 l’offerta giallorossa), ma anche sull’del giocatore. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Lasi sente abbastanza tranquilla di poter chiudere l’affare, tuttavia l’estate ...

... partono da favoriti contro l'ex Claudio Ranieri, capace di strappare una Torino nel ritorno ... hanno perso duenelle ultime 14 e questo dice tanto".Abbiamo fatto bene, la rosa è a buonma possiamo crescere ancora. Rispetto a Bologna abbiamo ... Juventus " Bologna (ore 18.30, Dazn) L'attenzione si sposta ora sulledella domenica, con ...Conclude il match tra Athletic Bilbao e Betis Siviglia, due formazioni divise da un solo, ma ...in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 18.30 Fiorentina - Lecce Juventus - ...

La Roma ko a Verona perde anche Dybala: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Nel Napoli campione d'Italia contro il Sassuolo debutta Kvaratskhelia. La Juventus ospita il Bologna. In campo anche la Lazio per ripartire contro il Genoa, e Fiorentina-Lecce ...I Mondiali di basket e tutte le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti anche su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it, con risultati e i ...