Zazzaroni | «Lukaku? Altra americanata Dopo Dybala | con l’Inter…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 26 agosto 2023)si esprime sull’imminente affarealla Roma. Il belga arriva un annoPaulo, per cui l’Inter fu poco convinta? L’editoriale di Ivansu: «L’è prossima alla realizzazione. Un’operazione che avrebbe del miracoloso, come miracolosi furono gli arrivi di Mou e. Pensate Mourinho. Un annosi sono potuti permetterea zero (sette mesi prima, a dicembre 2021, la Juve gli aveva offerto 9,2 milioni a stagione) grazie alla deviazione vlahoviciana del club e, in seguito, alla scarsa convinzione dell’Inter e alle diffidenze della Premier. E adesso hanno la possibilità di ripresentarsi con il gigante “impossibile” che serviva ...