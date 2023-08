Zapata non parte per la Roma La causa? Gasperini

(Di sabato 26 agosto 2023) Secondo Sky, Duvannon si sarebbe mosso dall’Atalanta per volere diche non vorrebbe perdere tutti i propri attaccanti di riferimento nella stessa sessione di mercato I giallorossi erano in trattativa con il La Dea e il loro attaccante per un potenziale affare da 10 milioni di euro, compresi gli aggiustamenti.ha L'articolo

La difesa ciociaraè apparsa solida contro il Napoli e difficilmente riuscirà a tenere a basa ... Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic, Lookman;. ...sembra in vantaggio su Scamacca per affiancare Lookman ma anche su trequartista c'è un bel ... Il successo in un campofacile contro il Bologna è un buon segnale ma i granata avranno voglia ...Dopo esser sfumato completamente, il top attaccante desiderato da Mourinho potrebbe arrivare molto presto. L'arrivo di Azmoun di eri pomeriggio a Ciampinoè l'ultimo colpo affondato da ...

Gasperini: "Mercato aperto, non ne posso più. Zapata-Roma Non c'è stato un mio veto" La Gazzetta dello Sport

Il duo colombiano dell’Atalanta può separarsi in questa sessione di calciomercato, ne resterà uno soltanto in nerazzurro “Muriel al Monza saltato Per adesso la trattativa è bloccata, perchè l’Atalan ...Quattro gli anticipi che aprono la seconda giornata di serie A: in campo anche Frosinone-Atalanta e Monza-Empoli ...