(Di sabato 26 agosto 2023) Paolonon usa giri di parole per riassumere il 2 - 0 patito dal suo Empoli a Monza: "È stata una partita in cui abbiamo perso meritatamente, siamo stati troppo timorosi nel primo tempo e ...

prosegue: "Non sono preoccupato, ma sono consapevole che c'è da fare ancora tanta strada. Siamo solo alla seconda giornata e abbiamo davanti tanta strada: chi è rimasto dall'anno scorso deve ...Paolopredica calma consapevole che i suoi stanno sempre diventando più squadra. "Ci vuole un po' di pazienza per amalgamarci un po', perché la squadra ha potenziale e talento....Paolo, allenatore dell'Empoli , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ...sistemare l'aspetto fisico e trovare un'identità, ma le sensazioni sono ottime'. La ...

Zanetti, dobbiamo fare ancora molta strada Agenzia ANSA

Paolo Zanetti non usa giri di parole per riassumere il 2-0 patito dal suo Empoli a Monza: "È stata una partita in cui abbiamo perso meritatamente, siamo stati troppo timorosi nel primo tempo e abbiamo ...I ragazzi di Zanetti, dopo il brutto esordio casalingo con il Verona ... "Non siamo nelle condizioni di poter pensare agli avversari in questo momento, dobbiamo solo fare meglio noi".