WWE | Potremmo rivedere Kairi Sane prima del previsto?

(Di sabato 26 agosto 2023) Notizia di qualche settimana fa è quella del ritorno in WWE di, notizia che è stata presa molto bene dai fan, da sempre legati anonostante una gestione non perfetta nel main roster. Ora ci si domanda quandoeffettuerà il suo ritorno effettivo anche considerando i suoi ultimi impegni in Giappone con la Stardom.del? In effetti questi impegni sembravano rimandare e non di poco il ritorno diin WWE, ma sembra che in realtà ci sia qualche possibilità di vederla, o meglio, rivederla prestodi quanto si potesse pensare. Infatti secondo quanto riportato da Ringsidenews sembra che il nome disia già entrato nei piani creativi e questo sarebbe un segnale del fatto che il suo ...

C'è aria di svolta nel mondo dell'intrattenimento del ring, con la prossima fusione tra UFC e: in futuroassistere a match tra star come Jones e John Cena. È stato firmato un accordo miliardario per la creazione di una nuova società quotata in borsa: la Endeavor Group Holding, ...C'è aria di svolta nel mondo dell'intrattenimento del ring, con la prossima fusione tra UFC e: in futuroassistere a match tra star come Jones e John Cena. È stato firmato un accordo miliardario per la creazione di una nuova società quotata in borsa: la Endeavor Group Holding, ...

Logan Paul vuole fare coppia con Dominik Mysterio: "Saremmo i più ... World Wrestling

Il mondo del wrestling piange la scomparsa di Bray Wyatt, alias Windham Rotunda, superstar della Wwe di cui era stato anche campione ... il giornalista Sean Ross Sapp di Fightful.com, il 36enne ...Questa notte andrà in scena la puntata di SmackDown e come abbiamo riportato qualche ora fa qui, i piani sono stati completamente stravolti data la prematura scomparsa di Bray Wyatt. E come riportato ...