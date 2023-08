WWE | John Cena omaggerà Bray Wyatt settimana prossima a SmackDown

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 26 agosto 2023) Si prevede cherenderà un emozionante tributo al suo ex rivale la. Windham Rotunda ha combattuto contro una malattia misteriosa all’inizio di quest’anno, ma recenti indiscrezioni affermavano che fosse in via di guarigione. Tuttavia, come ben sappiamo, l’ex leader dellaFamily è morto tragicamente ed improvvisamente, come annunciato da Triple H sui social media. Sean Ross Sapp di Fightful ha poi rivelato la causa della morte; l’ex Fiend, dopo aver contratto il Covid all’inizio di quest’anno, ha dovuto fare i conti con dei problemi cardiaci, culminati con l’attacco di cuore di giovedì. I tributi asono arrivati ??da tutto il settore, ma quello che piú si distingue da tutti gli altri è sicuramente quello di ...