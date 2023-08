WWE | Anche Bayley con un tributo speciale in ricordo di Bray Wyatt

(Di sabato 26 agosto 2023) L’ultima puntata di SmackDown è stata a suo modo emozionante, ildi Terry Funk e soprattutto quello di, scomparsi entrambi in settimana, hanno caratterizzato la puntata dello show blu. Soprattutto la morte diha scosso e non poco l’ambiente e durante lo show l’emozione, la tristezza e lo shock erano evidenti. Rey e due tributi particolari Dopo il segmento iniziale neldi Terry econ i classici 10 ring bell, ad aprire lo show è toccato a Rey Mysterio, compito sicuramente non facile ma il suo match contro Grayson Waller è stato molto buono. Durante l’incontro Rey ha usato, due mosse tipiche del compianto. Maha indossato delle fasce sulle braccia in ...

La scomparsa di Bray Wyatt è un'altra di quelle notizie che inevitabilmente finiscono col pugnalare alle spalle unache avrebbe bisogno di tutt'altre storie da raccontare.se questa è triste perché in fondo la federazione ha ben poche colpe legate alla morte di uno dei volti più noti al grande pubblico. A ...A partire dalla stessa, che si dichiara in un comunicato: "Rattristata nell'apprendere che Windham Rotunda, notocome Bray Wyatt, è morto giovedì 24 agosto, all'età di 36 anni", eda ..."Ho appena ricevuto una chiamata dal Hall of Famer dellaMike Rotunda che ci ha informato della tragica notizia che il membro a vita della nostra famigliaWindham Rotunda, notocome ...

Bray Wyatt, morto il wrestler ex campione della WWE: stroncato da un infarto a 36 anni Sky Tg24

Notizia di qualche settimana fa è quella del ritorno in WWE di Kairi Sane, notizia che è stata presa molto bene dai fan, da sempre legati a Kairi nonostante una gestione non perfetta nel main roster.E’ stato annunciato che nel prossimo SmackDown, John Cena farà il suo ritorno in WWE, ma non solo, ci sarà anche il ritorno di Jimmy Uso. Infine, Rey Mysterio e Santos Escobar affronteranno Austin ...