Wta Cleveland 2023 | Sorribes-Tormo vince il torneo da lucky loser | sconfitta in tre set Alexandrova

(Di sabato 26 agosto 2023) Daa vincitrice del. Non succede spesso, ma certamente qualche volta sì. Ed è il caso anche questa settimana di Sara, che trionfa nel WTA 250 didopo che – in teoria – non avrebbe dovuto neanche prendere parte al tabellone principale. Invece, ripescata grazie a diversi forfait dell’ultima ora, la tennista spagnola non ha perso alcun set nella sua strada verso la finale e quest’oggi ha sconfitto con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 la russa, quarta testa di serie del tabellone in Ohio. SportFace.

La russa batte in due set la cinese Zhu, la spagnola sempre in due parziali sconfigge la tedesca Maria. Alle 19 la finale Decise le due finaliste del Tennis in the Land250 di: Ekaterina Alexandrova e Sara Sorribes Tormo si affronteranno oggi sabato 26 agosto 2023 alle 19 (ora italiana) per il titolo. Nelle due semifinali Alexandrova , a caccia del ...Ekaterina Alexandrova se la vedrà contro Sara Sorribes Tormo nella finale del250 di2023 (Stati Uniti) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città americana. A contendersi il titolo saranno due giocatrici protagoniste di un percorso netto. ...... prima volta per la 26enne iberica ROMA - Ekaterina Alexandrova e Sara Sorribes Tormo si affronteranno in finale al "Tennis in the Land", torneo250 in corso a, negli Stati Uniti, con ...

