WTA Cleveland 2023 | Sara Sorribes Tormo sfrutta i tanti errori di Alexandrova e vince il suo secondo titolo

(Di sabato 26 agosto 2023) Dopo una finale davvero complicata da interpretare per molti motivi,è la nuova campionessa del torneo WTA 250 di. Per leiallor o sul circuito maggiore: sconfitta nell’ultimo atto per 3-6 6-4 6-4 la russa Ekaterina, che può recriminare parecchio per le numerose occasioni sprecate. Il primo set comincia con uno scambio di break, il che fa presagire una buona dose di lotta. Una possibilità di allungoce l’ha già sul 2-1, ma è sul 3-2 che trova il modo di andarsene, togliendo il servizio a zero a. La spagnola ha subito una possibilità di rientrare, che però le viene negata: arriva in maniera piuttosto facile, in questo modo, il 6-3. Nel...

La russa batte in due set la cinese Zhu, la spagnola sempre in due parziali sconfigge la tedesca Maria. Alle 19 la finale Decise le due finaliste del Tennis in the Land250 di: Ekaterina Alexandrova e Sara Sorribes Tormo si affronteranno oggi sabato 26 agosto 2023 alle 19 (ora italiana) per il titolo. Nelle due semifinali Alexandrova , a caccia del ...Ekaterina Alexandrova se la vedrà contro Sara Sorribes Tormo nella finale del250 di2023 (Stati Uniti) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città americana. A contendersi il titolo saranno due giocatrici protagoniste di un percorso netto. ...... prima volta per la 26enne iberica ROMA - Ekaterina Alexandrova e Sara Sorribes Tormo si affronteranno in finale al "Tennis in the Land", torneo250 in corso a, negli Stati Uniti, con ...

WTA Cleveland, sarà Alexandrova-Sorribes Tormo per il titolo Ubitennis

La russa batte in due set la cinese Zhu, la spagnola sempre in due parziali sconfigge la tedesca Maria. Alle 19 la finale ...La russa insegue il quinto titolo della carriera, prima volta per la 26enne iberica ROMA (ITALPRESS) - Ekaterina Alexandrova e Sara Sorribes Tormo ...