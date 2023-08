WTA Cleveland 2023 | la finale sarà Alexandrova-Sorribes Tormo

(Di sabato 26 agosto 2023) Saranno Ekaterinae Saraa contendersi la vittoria nelladel torneo WTA di. Per la tennista russa si tratta della secondadell’anno, dopo quella vinta sull’erba di ‘s-Hertogenbosch; mentre la spagnola non raggiungeva l’ultimo atto di un torneo addirittura dal marzo 2021, quando trionfò a Guadalajara, ma sulla terra. In semiha avuto la meglio della cinese Lin Zhu, imponendosi in due set con il punteggio di 7-5 6-2 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Nella prima frazione la russa si è subito portata avanti di un break, subendo poi il recupero nel decimo gioco da parte dell’asiatica. Sembrava pronto il tie-break ed invece nel game successivo break a zero di ...

L'azzurra ci arriva ancora una volta in fiducia, con un buon torneo giocato nel125 di Chicago, ...nordamericana è stata caratterizzata da due sconfitte al primo turno a Cincinnati e, ...Sebastian Korda ha vissuto una giornata di emozioni intense a Winston - Salem, ATP 250 trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX insieme aldie alle qualificazioni dello US ...La francese a sorpresa ko in due set rapidi per mano di Zhu. Gli aggiornamenti dal torneo femminile pre - US Open Sono andati in scena i quarti di finale nella notte di. Il 'Tennis in the Land' ATP 250 ha visto congedarsi la n.1 del seeding, la francese Garcia sconfitta dalla cinese Zhu. Passano invece la russa Ekaterina Aleksandrova, la tedesca Maria e la ...

