“Wow | è splendida” Tutti pazzi per Chloe | la figlia di Guendalina Canessa è cresciuta ed è bellissima

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 26 agosto 2023) Nata nel 2010 dalla relazione tra l’ex concorrente del Grande Fratelloe Daniele Interrante, ex tronista storico di Uomini e Donne,Interrante ha 13 anni ed è veramente unaragazza. Nonostante la fine della loro relazione,e Daniele continuano a mantenere un rapporto cordiale per il bene della, che in questi giorni è apparsa sui social della madre scatenando una pioggia di commenti e complimenti.Interrante ha trascorso qualche giorno di vacanza in Africa, precisamente in Kenya, insieme alla madre.ha postato alcune foto in cui appaiono insieme, vicine e abbracciate.attualmente è una showgirl, ...