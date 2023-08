West Ham | fatta per Kudus dall’Ajax | le cifre

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 agosto 2023) IlHam ha chiuso l’operazione per l’arrivo di Mohammed. Tutti i dettagli sull’operazione Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ilHam avrebbe chiuso l’operazione per l’arrivo di Mohammed. Il club inglese pagherà infatti 45 milioni di euro bonus inclusi più una percentuale sulla futura rivendita. L’esterno firmerà un contratto di cinque anni con i londinesi e svolgerà nelle prossime ore le visite mediche. Il ghanese inizia così la sua avventura in Premier League dopo l’esperienza all’Ajax.