Week end 26-27 agosto a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Roma, 26 ago. Oggi e domani ultimodi controesodo, con milioni di italiani in rientro dalle localita' di vacanza verso le grandi citta'. Sulla rete di Autostrade per lItalia, e' previsto un traffico da bollino rosso sabato ...Durante ili Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia hanno dato esecuzione alla misura cautelare della "permanenza in casa" emessa dal GIP del Tribunale dei Minori di Perugia nei ...Narni, 26 agosto 2023 - Durante ili Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia hanno dato esecuzione alla misura cautelare della "permanenza in casa" emessa dal GIP del Tribunale dei Minori di Perugia nei ...

Cosa fare in città: gli appuntamenti del fine settimana del 26 e 27 agosto NovaraToday

Se al Nord Italia l'estate sembra abbia messo un punto alla sua permanenza, non si può dire lo stesso al Centro-Sud della nostra penisola. Di fatti, il ...I concerti gratis in città, Sussulti metropolitani a Quinto Basso, la rievocazione della battaglia sulla Linea Gotica al Passo del Giogo, la notte bianca a Lucca, il Senza Fili Pinocchio Street ...