Water Nails | la manicure di fine estate è a effetto splash!

(Di sabato 26 agosto 2023) Dopo la Sunset, le unghie “muccate” e quelle Fantasy ispirate alle squame di drago, arrivano le. E il loro nome dice già tutto! Questa nail art, infatti, riprende i riflessi dell’acqua della piscina (per questo si chiama anche Pool) con tanto di gocce 3D che sembrano quelle della rugiada al mattino. Nonostante l’hashtag #warterspopoli sui social con oltre 23mila post su Instagram e 15 milioni e mezzo di visualizzazioni su Tik Tok, questaè tutt’altro che semplice da realizzare. Ma può essere personalizzata secondo versioni decisamente più semplici.tutorial step by step Come mostrato su Instagram dalla nail artist delle star Zola Ganzorit e dal creator Abe the Nail Babe, ...

COSA SONO LELesono l'ultimo trend beauty tutto dedicato alle unghie e all'estate Questa nuova tendenza arriva direttamente dal web ed è già stata ricreata da tantissime beauty addicted ...... come le sue unghie impeccabili (e perfette per la piscina) di Barbara Rossetti L a tinta unghie dell'estate 2023 Aurora Ramazzotti non ha dubbi, sull'onda della tendenza Poolche sta ...La manicure effetto acqua è il trend unghie dell'estate 2023: effetto splash garantito La manicure effetto acqua è il trend unghie dell'estate 2023: le PoolScopriamo i dettagli sulla manicure effetto acqua , il nuovo trend unghie dell'estate 2023. Lestanno davvero conquistando tutti e stanno spopolando soprattutto su TikTok. La ...

Water Nails tutorial: come realizzare le unghie a effetto splash AMICA - La rivista moda donna

Dopo la Sunset Manicure, le unghie muccate e quelle Fantasy, arrivano le Water Nails a effetto bagnato per l'estate. Come realizzarle ...Brittle nails easily crack when exposed to water or other chemicals. Fungal infections such as onychomycosis cause the nail to become discolored. Psoriasis is a condition that affects both nails and ...