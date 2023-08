Vuelta | il pronostico di Cassani | “Mi aspetto una lotta a tre”

Leggi su notizie

(Di sabato 26 agosto 2023) L’ex ct azzurro Davidein esclusiva ai nostri microfoni: “Per l’Italia lapotrebbe dare moltissime risposte. Sono curioso di vedere Tiberi”. E’ tutto pronto ormai per l’ultimo Grande Giro. Oggi prende il via unache si preannuncia molto interessante. Presenti, infatti, Evenepoel, Roglic, Vingegaard, Ayuso, Mas, Thomas e Bernal. L’unico assente tra quelli in grado di vincere una corsa di tre settimane è Tadej Pogacar. E noi la corsa spagnola l’abbiamo voluta analizzare con l’ex ct azzurro Davide. Davidein esclusiva ai nostri microfoni sulla– Notizie.com – © AnsaDavide, laè pronta a partire. Chi sono i grandi favoriti? “Miunatra Roglic, ...