Vuelta a España 2023 | tappa di oggi Barcellona-Barcellona | orari | percorso | tv | favoriti Jumbo per fare il vuoto nella cronometro a squadre

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Finalmente si comincia. Appuntamento in quel diper la primadella. In scena in serata lache apre il terzo ed ultimo Grande Giro stagionale. Andiamo a scoprire la frazione dinel dettaglio cone programma. LA DIRETTA LIVE DELLADALLE 18.55PRIMAAppuntamento ormai raro, tradizione che si è spenta a mano a mano nei Grandi Giri, ma che allaspesso e volentieri viene riproposta quella della crono. 14,8 chilometri in programma ...