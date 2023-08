Vuelta a España 2023 | tappa di oggi Barcellona-Barcellona | orari | percorso | tv | favoriti Cronosquadre subito importante

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Finalmente si comincia. Appuntamento in quel diper la primadella. In scena in serata la cronometro a squadre che apre il terzo ed ultimo Grande Giro stagionale. Andiamo a scoprire la frazione dinel dettaglio cone programma.PRIMAAppuntamento ormai raro, tradizione che si è spenta a mano a mano nei Grandi Giri ma che allaspesso e volentieri viene riproposta quella della. 14,8 chilometri in programma completamente pianeggianti, dove bisognerà spingere lunghi rapporti. Occhio alle insidie ...