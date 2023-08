Vuelta a España 2023 | Patrick Lefevere | “La Soudal-QuickStep non è debole | tanti hanno la memoria corta”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Come era accaduto nella scorsa edizione, anche quest’anno laprenderà il via con una cronosquadre. Sarà Barcellona teatro di questo primo atto dell’ultimo Grande Giro della stagione. 22 squadre a sfidarsi lungo 14,8 chilometri, dove la difficoltà non sarà dettata dall’altimetria, ma dalle tante curve presenti. Una prova utile a fornire le prime indicazioni sulle condizioni delle varie formazioni al via. Tra le osservate speciali c’è lache potrà contare sul belga Remco Evenepoel, vincitore l’anno passato sulle strade della. La compagine diretta da, però, è stata giudicata da diversi addetti ai lavori non all’altezza per la conferma del successo del 2022, soprattutto nel confronto con la Jumbo ...