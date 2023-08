Vuelta a España 2023 | Lorenzo Milesi | “Ci siamo presi i nostri rischi | ora mi godo il momento”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023)continua nel suo periodo magico! Dopo la vittoria ai Mondiali di Glasgow nella cronometro riservata agli under 23, il classe 2002 di San Giovanni Bianco è la prima maglia roja della, vincendo la cronometro a squadre di Barcellona con il Team dsm – firmenich, anticipando per questione di millesimi la Movistar. Queste le parole del corridore italiano, evidentemente emozionato: “È una sensazione bellissima, c’è un bellissimo clima in tutta la squadra, è stata una giornata incredibile, pazzesca, indescrivibile. Abbiamo preso dei, ma avevamo il nostro piano e l’abbiamo portato fino in fondo. La mia prima vittoria nel World Tour non si scorda, adesso ci godiamo il“.che inizia quindi nel segno ...