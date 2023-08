Vuelta a España 2023 | il borsino della tappa di oggi Jumbo-Visma e INEOS Grenadiers si giocano il successo nella cronosquadre

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) E’ arrivato il grande giorno dell’inizio78a edizionea Espana. Da Barcellona scatta la corsa roja con una cronometro a squadre lunga 14,8 chilometri. Si assegnerà la prima maglia roja in questo Grande Giro che sarà durissimo, con una cronometro individuale e ben 13 arrivi in salita che non faranno sconti nell’arco delle tre settimane. La squadra favorita numero 1 è la corazzatache si presenta al via con il vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard e il vincitore del Giro d’Italia Primoz Roglic, entrambi ottimi cronoman. I calabroni potranno contare anche su altri buoni elementi per le prove contro il tempo come Sepp Kuss, Attila Valter e Dylan Van Baarle. La rivale principale per la formazione olandese sarà la...